Dört yeni alanda gelirleri artıracağız
Intel, bu yıl yapay zeka, 5G, artırılmış gerçeklik ve sürücüsüz arabalara odaklanacak. Şirket, bu yeni teknolojilerin gelirleri içindeki payının artmasını bekliyor.
Intel Türkiye’nin başına şubat ayında Yalım Eriştiren atanmıştı.
İlk röportajını Ekonomist’e veren Intel Türkiye’nin yeni genel müdürü Yalım Eriştiren, Türkiye’de geliştirip globale taşıyacakları projeler üreteceklerini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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