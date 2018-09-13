Ebeveynlerin yardımcısı bebek teknolojileri!

Eylül 13, 2018 0 Yorum 110 Okunma
Ebeveynlerin yardımcısı bebek teknolojileri!

Özellikle yeni doğan bir bebeğe sahip ebeveynler, beslenmeden bakıma, uykudan sağlığa kadar birçok konuda desteğe ihtiyaç duyuyor.

Burada bebeklere özel teknolojiler yardımcı olmaya aday.

Emzikten, ateş ölçen cihazdan, ağlayınca sallanmaya başlayan beşiğe, sütü kendi ısıtan biberona kadar sekiz ürünü inceledik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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