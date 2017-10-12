Fotoğraf makinesi pazarı profesyonele yöneliyor

Ekim 12, 2017 0 Yorum 84 Okunma
Fotoğraf makinesi pazarı profesyonele yöneliyor

Dijitale geçiş ve akıllı telefonlarda artan kamera kalitesi, son yıllarda fotoğraf makinesi pazarını bir taraftan küçültürken bir taraftan da önemli ölçüde dönüştürdü.

Pazar hala küçülmeye devam ederken, profesyonel ve yarı profesyonel makinelere olan talep artıyor.

120 milyon TL büyüklüğe sahip pazarı, fotoğrafçılığın hobi olarak artması ve sosyal medya paylaşımları ayakta tutuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap