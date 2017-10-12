Fotoğraf makinesi pazarı profesyonele yöneliyor
Dijitale geçiş ve akıllı telefonlarda artan kamera kalitesi, son yıllarda fotoğraf makinesi pazarını bir taraftan küçültürken bir taraftan da önemli ölçüde dönüştürdü.
Pazar hala küçülmeye devam ederken, profesyonel ve yarı profesyonel makinelere olan talep artıyor.
120 milyon TL büyüklüğe sahip pazarı, fotoğrafçılığın hobi olarak artması ve sosyal medya paylaşımları ayakta tutuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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