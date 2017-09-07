Hızlı teslimat işinde rekabet kızışıyor

Eylül 7, 2017 0 Yorum 59 Okunma
Hızlı teslimat işinde rekabet kızışıyor

Günümüzde tüketicinin daha hızlı teslimat hizmeti alma isteğinin artmasıyla birlikte sipariş ve kargo servisi yapan mobil uygulamalar da giderek çoğalıyor.

Bu sistemi ilk başlatan Getir oldu. Daha sonra Kapgel, Kuryem ve Ulak gibi oyuncular da pazara giriş yaptı.

Türkiye’de doğan bu girişimler bir taraftan ülke geneline yayılmayı planlarken bir taraftan da yurtdışına açılmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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