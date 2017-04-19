HP, güvenlik ve 3D’ye odaklanarak büyüyecek
Dünyanın dev teknoloji şirketlerinden biri olan HP, 2015’in sonlarında, kurumsal ve tüketici ürünleri kısmını iki ayrı şirket olarak konumlandırmıştı.
Bu yeni yapılanma ile ilk yılını tamamlayan HP, özelikle 3D baskı ve güvenli cihaz teknolojilerine odaklanıyor.
Ayrılma sonrası şirketi yeniden şekillendiren HP, güvenli PC ile yazıcı cihazları ve 3D baskı çözümlerinden büyüme bekliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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