İhtiyaçlarınıza teknolojiyle yeni çözüm bulun!

Temmuz 20, 2017 0 Yorum 85 Okunma
İhtiyaçlarınıza teknolojiyle yeni çözüm bulun!

Yeni geliştirilen teknolojilerde, günlük tüm ihtiyaçlara yanıt verebilen ürünler mevcut.

Şarj sorununa çözüm olan USB priz, güneş ışınlarından korunmanızı sağlayan bant, farklı dillerden anında çeviri yapan kulaklık ve kendi kendini temizleyen akvaryum, bu ürünlerden bazıları.

İşte yeni geliştirilen teknolojilerden derlediğimiz sekiz ürün!

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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