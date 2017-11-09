İnovasyon için ayrı şirket kurdu
Birçok sektöre operasyonel ve bilişim teknolojileri hizmeti veren Hitachi, yeniden yapılanmaya giderek inovasyon alanındaki çözümlerini yeni kurduğu Hitachi Vantara şirketinde topladı.
Hitachi Vantara, özellikle nesnelerin interneti platformuna odaklanmayı ve burada liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.
Bu alanda da yapay zeka, makine öğrenme ve veri analizinin öne çıkarılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Artık robotlar sizi işe alacak!
Sonraki haber 48 milyar TL'nin yönetimi değişecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?