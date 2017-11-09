İnovasyon için ayrı şirket kurdu

Kasım 9, 2017 0 Yorum 75 Okunma
İnovasyon için ayrı şirket kurdu

Birçok sektöre operasyonel ve bilişim teknolojileri hizmeti veren Hitachi, yeniden yapılanmaya giderek inovasyon alanındaki çözümlerini yeni kurduğu Hitachi Vantara şirketinde topladı.

Hitachi Vantara, özellikle nesnelerin interneti platformuna odaklanmayı ve burada liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Bu alanda da yapay zeka, makine öğrenme ve veri analizinin öne çıkarılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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