İTÜ Yatırım’la girişimlere biz de yatırım yapacağız

Aralık 21, 2017 0 Yorum 43 Okunma
İTÜ Yatırım’la girişimlere biz de yatırım yapacağız

İTÜ Teknokent’in kuluçka merkezi, son altı yılda bin 150 projeye ve 3 bin 450 girişimciye 35 milyon TL’lik yatırım desteğinde bulundu.

İTÜ Teknokent, şimdi de kuracağı İTÜ Yatırım şirketiyle fon desteği sağlayarak girişimlere yatırım yapmaya hazırlanıyor.

İTÜ Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, “Yatırım yapmak isteyen şirketlerle beraber destekleyici fon gibi çalışacağız” diye konuşuyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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