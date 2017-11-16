Kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor

Kasım 16, 2017 0 Yorum 95 Okunma
Kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor

Son dönemde piyasaya sürülen teknolojik ürünlerde kullanım kolaylığı, uzun pil ömrü ve büyük ekran trendleri öne çıkıyor.

Bu ürünlerden sekizine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Derlediğimiz bu cihazlar arasında sunumlarda kolaylık sağlayan tıkla-paylaş çözümü, elektrik kesintilerinde devreye giren UPS, akıllı gözlük ve farklı akıllı telefon modelleri gibi seçenekler bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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