Kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor
Son dönemde piyasaya sürülen teknolojik ürünlerde kullanım kolaylığı, uzun pil ömrü ve büyük ekran trendleri öne çıkıyor.
Bu ürünlerden sekizine ilişkin bilgileri sizler için derledik.
Derlediğimiz bu cihazlar arasında sunumlarda kolaylık sağlayan tıkla-paylaş çözümü, elektrik kesintilerinde devreye giren UPS, akıllı gözlük ve farklı akıllı telefon modelleri gibi seçenekler bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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