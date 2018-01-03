Kurlar yüzünden yine zorlanabilir
BT sektörünün 2017’de yüzde 14,5 dolayında büyümeyle 33 milyar TL’lik hacime ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak sektör, döviz kurlarındaki artış yüzünden sıkıntılı.
2018’de de TL bazında büyüme beklense de kurlar sektörü zorlamaya devam edebilir. Bilişim sektörü, özellikle döviz kurlarındaki artıştan dolayı 2017’yi de zorlu geçirdi.
TÜBİSAD ve Deloitte’un yayınladığı rapora göre, bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü TL bazında yüzde 14,4’lük büyümeyle 2016 yılında 94,3 milyar TL’ye ulaşmıştı.
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan biri olan bilgi teknolojileri pazarı TL bazında yüzde 11’lik büyümeyle 29,6 milyar TL, iletişim teknolojileri ise yüzde 16’lık büyümeyle 64,7 milyar TL hacme ulaşmıştı.
2017 yılında da sektörde TL bazında yüzde 11,5 dolayında çift haneli büyüme yaşandığı ve 33 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşıldığı tahmin ediliyor. 2018 yılında ise yüzde 9 artışla 36 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşılması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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