Kurumsal yazılımda büyüme sürüyor
Türkiye’de geçen yıl 301,6 milyon dolara ulaşan kurumsal yazılım pazarında en fazla büyüme üretim sektöründen geliyor. Pazarda SAP ve Logo’nun hakimiyeti sürüyor.
Microsoft ise üçüncü sırada yer alıyor.
Kurumsal yazılımlar içinde en çok bulut tabanlı uygulamalar tercih edilirken, İK, müşteri deneyimi, yapay zeka ve chatbot gibi mobil uygulamalar ve iş zekası uygulamaları da dikkat çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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