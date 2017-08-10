Kurumsal yazılımda büyüme sürüyor

Ağustos 10, 2017 0 Yorum 101 Okunma
Kurumsal yazılımda büyüme sürüyor

Türkiye’de geçen yıl 301,6 milyon dolara ulaşan kurumsal yazılım pazarında en fazla büyüme üretim sektöründen geliyor. Pazarda SAP ve Logo’nun hakimiyeti sürüyor.

Microsoft ise üçüncü sırada yer alıyor.

Kurumsal yazılımlar içinde en çok bulut tabanlı uygulamalar tercih edilirken, İK, müşteri deneyimi, yapay zeka ve chatbot gibi mobil uygulamalar ve iş zekası uygulamaları da dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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