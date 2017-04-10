Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor
İş Bankası’nın satın alma deneyimini daha kolay ve pratik hale getiren Maximum Mobil uygulamasını mercek altına alıyoruz.
Hem iOS hem de Android platformlarında sunulan Maximum Mobil uygulaması her ne kadar İş Bankası tarafından geliştirilmiş olsa da, diğer banka kartlarını da desteklemesi ile diğer mobil ödeme uygulamalarından farklılaşıyor. Maximum Mobil uygulamasıyla kullanıcılar gerek fiziki işyerlerinde gerekse internet ya da mobil üzerinden yaptıkları alışveriş işlemlerinde ödemelerini cep telefonlarıyla hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Kullanıcılar, Android 4.4.2 ve üzeri işletim sistemine sahip NFC uyumlu cep telefonlarıyla temassız POS özelliği bulunan işyerlerinde cep telefonlarıyla temassız ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca, anlaşmalı iş yerlerinde Android ve iOS cihazlarla QR kod ile ödeme özelliği sayesinde ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
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