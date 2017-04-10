Maximum Mobil Uygulamasını İnceledik
İş Bankası’nın satın alma deneyimini daha kolay ve pratik hale getiren Maximum Mobil uygulamasını mercek altına alıyoruz.
Cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası. İşlevleri arttıkça ve bu cihazlara yeni ve innovatif çözümler eklendikçe sadece bir iletişim aracı olmakla kalmıyor, hayatımızın her anını kolaylaştırıyorlar.
Bu makalemizde sizlerle İş Bankası’nın satın alma deneyimini daha kolay ve pratik hale getiren Maximum Mobil uygulamasını mercek altına alıyoruz. Mobil ödeme yapabileceğiniz noktaların her geçen gün artması ile gün boyunca yaptığınız alışverişlerde artık plastik kartlarla ya da nakit olarak ödeme yapmak tarihe karışıyor.
Hem iOS hem de Android platformlarında sunulan Maximum Mobil uygulaması her ne kadar İş Bankası tarafından geliştirilmiş olsa da, diğer banka kartlarını da desteklemesi ile diğer mobil ödeme uygulamalarından farklılaşıyor. Maximum Mobil uygulamasıyla kullanıcılar gerek fiziki işyerlerinde gerekse internet ya da mobil üzerinden yaptıkları alışveriş işlemlerinde ödemelerini cep telefonlarıyla hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Kullanıcılar, Android 4.4.2 ve üzeri işletim sistemine sahip NFC uyumlu cep telefonlarıyla temassız POS özelliği bulunan işyerlerinde cep telefonlarıyla temassız ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca, anlaşmalı iş yerlerinde Android ve iOS cihazlarla QR kod ile ödeme özelliği sayesinde ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Maximum Mobil uygulaması ile kullanıcılar Türkiye’nin en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum’dan film, salon, seans ve koltuğunu seçerek hızlı ve kolay bir biçimde Cinemaximum biletini alabiliyor ve uygulama üzerinde gösterilen dijital bilet sayesinde gişeye uğramadan doğrudan salona ulaşmanın keyfini yaşıyorlar. Sahip olduğu görüntü işleme teknolojisi sayesinde Cinemaximum salonlarında oynayan filmlerin afişlerinden ilgili filmin detaylarına erişme imkânı sağlayan Maximum Mobil uygulaması bu özelliğiyle afiş vb. fiziki ortamlardan işyerlerinin internet sayfalarına da erişme veya anlaşma yapılması halinde doğrudan sipariş verme imkânı da sunuyor.
Öte yandan Petrol Ofisi ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Maximum Mobil kullanıcıları araçlarından inmeden Öde-Geç özelliği ile ülke genelinde yaygın istasyonlarda akaryakıt almanın konforunu yaşıyorlar.
Maximum Mobil, kart işlemlerini anında takip etme, kampanyalara tek tuşla katılım, temassız veya QR ile hızlı ödeme imkânı sunuyor. Maximum Mobil uygulaması kullanıcının tercihlerine ve bulunduğu konuma göre özel kampanya teklifleri sunabiliyor. Bu sayede kullanıcı o an bulunduğu konuma en yakın yerde bulunan bir kampanyadan anında haberdar olabiliyor. İleride faydalanmayı düşündüğünüz bir kampanyayı favorilerinize ekleyebiliyor, isterseniz arkadaşlarınızın da yararlanması için bu kampanyaları arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz.
Maximum Mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç anında kart limitinizi artırmak için talebinizi iletebiliyor, taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Anlaşmalı kurumların faturalarını da Maximum Mobil ile anında ödeyebiliyorsunuz. Şu anda Türkiye’de 50’den fazla kurumun faturası Maximum Mobil ile anında ödenebiliyor. Bu arada kart seçeneklerinin sadece kredi kartı ile sınırlı olmadığının da altını çizelim. İsterseniz İş Bankası bankamatik kartınızı da Maximum Mobil uygulamasına tanımlayıp onu da ödemelerde kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca Maximum Mobil uygulamasında yalnızca İş Bankası müşterilerinin faydalandığı Anında Kredi Kartı özelliği de uygulamayı benzerlerinden ayıran bir özellik olarak dikkat çekiyor. Anında Kredi Kartı özelliği sayesinde belli şartlara haiz İş Bankası müşterileri kredi kartı başvuruları onaylanır onaylanmaz kartları fiziken ellerine ulaşmadan bu kartlarıyla mobil temassız işlem yapabiliyor ya da bu karta bağlı sanal kart yaratarak internetten alışveriş yapabiliyor. Söz konusu özellik kartınızı kaybettiğinizde yeni kartınız elinize ulaşmadan mobil cihazınızdan kartınızı kullanmaya devam etme imkanı da sunuyor.
İnternet alışverişlerinde ekstra güvenlik isteyen kullanıcılar kredi kartlarına sanal kart tanımlayabiliyorlar ve ödemeleri bu sanal kart üzerinden yapabiliyorlar. Kayıp veya çalıntı nedeniyle kart yenilemesi gerektiğinde kartın gelmesini beklemeden bu sanal kartları kullanarak ödemelerinize aksatmadan devam edebiliyorsunuz.
SONUÇ
Başta da belirttiğimiz gibi, artık cep telefonlarımız hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve onlar olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Bu durumda alışveriş yaparken de klasik ödeme yöntemlerini kullanmak yerine hızlı, pratik ve güvenli bir uygulama kullanmayı tercih etmemiz kadar doğal bir şey yok. Günlük hayatı kolaylaştıran uçtan uca dijital ve yenilikçi çözümleri ile öne çıkan İş Bankası’nın Maximum Mobil uygulaması bu açıdan baktığımızda bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Gerek arayüzünün kolaylığı gerekse de sunduğu seçeneklerle mobil ödeme yöntemleri arasında bir adım öne çıkan Maximum Mobil uygulaması sadece İş Bankası değil diğer tüm banka müşterileri tarafından rahatça kullanılabiliyor.
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