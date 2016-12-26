Mobil ve servislerle ayakta duracak
2016 yılını 6,4 milyar dolara yakın bir büyüklükle kapatması beklenen bilişim sektörünün 2017’deki büyüklüğünün de ancak bu kadar olması bekleniyor.
Yani sektörün 2017’de yerinde sayacağı öngörülüyor. 2017’de sektörü mobil cihazlar ve servisler ayakta tutacak.
PC segmentinde daralma gözlenirken, akıllı telefon satışları artmayı sürdürecek. Yazılım ve hizmetlerde de büyüme görülecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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