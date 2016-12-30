Nesnelerin interneti iş şeklini etkileyecek

Aralık 30, 2016 0 Yorum 38 Okunma
Nesnelerin interneti iş şeklini etkileyecek

Dijitalleşme her sektörü etkiliyor ve dönüştürüyor.

İş yapış şekillerini önce internet sonra da akıllı telefonlar değiştirdi. Intel Genel Müdürü Burak Aydın, teknolojide üçüncü kırılmayı yaşadığımızı söylüyor.

Aydın, “Bu kırılma diğerlerine göre daha büyük ve yıkıcı olacak. İş yapış modellerini derinden etkileyecek.

Bu nesnelerin internetiyle yani her şeyin internete ve teknolojiye dokunmasıyla olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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