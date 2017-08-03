Online ticarette ikinci el rüzgarı
İnternetteki büyük pazar yeri platformlarında başlayan ikinci el satış işi, dikey girişim olarak büyümeye başladı.
Tekstilden mobilyaya, elektronikten ev bahçe ürünlerine kadar birçok ürünü bu platformlarda alıp satmak mümkün.
Dünyada başlayan trendi Türkiye de takip ediyor. Bu alan melek yatırımcıların da ilgisini çekiyor.
Birbiri ardına kurulan platformlar melek yatırım alarak büyüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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