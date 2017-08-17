PC pazarından en büyük payı alıyor

Ağustos 17, 2017 0 Yorum 91 Okunma
PC pazarından en büyük payı alıyor

PC pazarında genel satışlarda düşüş eğilimi devam ederken notebook segmenti en büyük payı almaya devam ediyor.
2017’nin ilk yarısında 558 bin 566 adet notebook satılırken, masaüstü PC satışı 231 bin 586’da kaldı.

Önümüzdeki süreçte de notebook’un hakimiyetinin süreceği tahmin ediliyor.

Pazardaki yeni trendlerin ise oyun bilgisayarları ile ultra hafif ve ince taşınabilir bilgisayarlar olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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