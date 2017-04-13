Pratik çözümler sunan sekiz yeni teknoloji
Bu hafta sizler için piyasaya çıkan ya da çıkmak üzere olan sekiz yeni teknolojik ürünü inceledik. Bunlar evde ya da dışarıdaki günlük hayatta pratik çözümler sunan cihazlardan oluşuyor.
İncelediğimiz sekiz ürün arasında portatif kahve makinesi, demlikten telefon şarj etmeyi sağlayan cihaz, bisiklete takılan hoparlör ve evdeki atıkları gübreye dönüştüren cihaz gibi ürünler yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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