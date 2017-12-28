Rekabetin yeni kanalı veri yönetimi olacak

Aralık 28, 2017 0 Yorum 96 Okunma
Rekabetin yeni kanalı veri yönetimi olacak

Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen NetApp Insight etkinliğinde, veriyle ilgili gelecek trendleri ve şirket stratejileri masaya yatırıldı.

Buna göre önümüzdeki dönemde verinin iş dünyasındaki rekabetin yeni kanalı olması öngörülüyor.

Ancak önümüzdeki yıllarda veri analizi ve yönetiminin ön plana çıkması beklenirken, şirketlerin çoğunun bu trende hazır olmadığına da vurgu yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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