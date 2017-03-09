Satın almalarla portföyü çeşitlendirecek
Dijital dönüşüm ve güvenlik konularının tartışıldığı ve ürün ile çözümlerin tanıtıldığı Almanya’nın Berlin şehrindeki Cisco Live! etkinliğini Türkiye’den sadece Ekonomist takip etti.
Cisco, dijital dönüşüm yatırımlarının iki yıl içinde dört kat artacağı öngörüsüyle bu alanını genişletiyor.
Şirket AR-GE’ye 6 milyar dolar yatırırken, yeni satın almalarla portföyünü de çeşitlendirecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yaşlanan nüfusumuz yeni sektör yarattı
Sonraki haber 'Garantili İşler' görev başında
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?