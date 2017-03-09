Satın almalarla portföyü çeşitlendirecek

Mart 9, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Satın almalarla portföyü çeşitlendirecek

Dijital dönüşüm ve güvenlik konularının tartışıldığı ve ürün ile çözümlerin tanıtıldığı Almanya’nın Berlin şehrindeki Cisco Live! etkinliğini Türkiye’den sadece Ekonomist takip etti.

Cisco, dijital dönüşüm yatırımlarının iki yıl içinde dört kat artacağı öngörüsüyle bu alanını genişletiyor.

Şirket AR-GE’ye 6 milyar dolar yatırırken, yeni satın almalarla portföyünü de çeşitlendirecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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