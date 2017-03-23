Satışlar düşüşte cirolar yükselişte!
Geçen yıl 46 milyar TL büyüklüğe ulaşan tüketici elektroniği pazarında ciroda artış yaşanırken adetsel olarak satışlarda gerileme var.
Bu yıl 50 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen pazardaki dört oyuncu, kâr ve verimlilik için mağaza sayılarında azaltmaya gidiyor.
Yeni yatırımlar ise özellikle online kanala yöneliyor. Şirketlerin online taraftaki satış grafiği de yükselmeye devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Creditwest dijitalleşti
Sonraki haber Temettüsü yüksek hisseleri öneriyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?