Satışlarımızın yarısını yurtdışına yapacağız

Mart 16, 2017 0 Yorum 98 Okunma
Satışlarımızın yarısını yurtdışına yapacağız

Muhafazakar giyim sitesi Sefamerve, kendi geliştirdiği ürünleri satarak geçen yıl 250 milyon TL ciroya ulaştı.

Şirket sadece Türkiye’ye değil yurtdışına da satış yapıyor. Kurucu Mehmet Metin Okur’un hedefi şirketi global bir marka haline getirip 500 milyon TL ciroya ulaşmak.

Hedef ise Avrupa Birliği, ABD ve Ingiltere. Okur, “Bu yıl satışlarımızın yüzde 50’sini yurtdışına yapacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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