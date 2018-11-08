Siber güvenlikte yapay zeka devrede

Kasım 8, 2018 0 Yorum 198 Okunma
Siber güvenlikte yapay zeka devrede

Siber saldırıların küresel ekonomiye yıllık zararı 600 milyar doları buluyor.

Hızla gelişen teknolojilerle birlikte saldırı yöntemleri de farklılaşıyor.

Şirketler, bu saldırılara engel olmak için entegre çözümlere yönelirken, yapay zeka ve IoT yatırımlarına odaklanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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