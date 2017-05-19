Sigorta teknolojileri sektörü dönüştürüyor
30 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Türkiye sigorta sektöründe, teknolojiyi kullanarak yenilik yaratan Insurtech pazarı yeni bir büyüme alanı açtı.
Insurtech ile şirketler daha fazla müşteri kazanırken, kullanıcılar da daha düşük masraflı poliçe çözümleri alabiliyor.
Sigorta teknolojileri alanındaki girişimler artmaya devam ederken bu alana yapılan yatırımlar da giderek hızlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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