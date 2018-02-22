Start up’larla işbirliğini bankacılar çok sevdi!

Şubat 22, 2018 0 Yorum 160 Okunma
Start up’larla işbirliğini bankacılar çok sevdi!

Rekabetin yoğun olduğu finans sektöründe teknoloji tabanlı yeni ürünler sunmak öncelikli hedef haline geldi.

Bunun için çoğu banka start up’larla işbirliği yapıp onların geliştirdiği ürünleri kullanıcılarına sunuyor. Bu ortaklıkların daha da artması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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