Taşınabilir cihazların hakimiyeti artıyor!
Yeni yıla girilmesiyle birlikte şirketlerin geliştirdiği farklı teknolojilere sahip cihazlar da piyasaya sunulmaya başlandı.
Bazı cihazlar ise piyasaya sürülmek için gün sayıyor.
Sizler için bu hafta incelediğimiz cihazlar içinde taşınabilir ve fonksiyonel olanlar öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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