Teknoloji, farklı ve hedefli sağlık çözümleri sunabilir

Haziran 15, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Teknoloji, farklı ve hedefli sağlık çözümleri sunabilir

Londra merkezli bir şirket olan Vinaya, giyilebilir bilezik ürünüyle akıllı telefonlara gelen bildirimleri isteğinize göre filtreliyor.

Vinaya, kullanıcıların verilerini alarak onlara sağlıklı bir yaşam sunmayı vaat ediyor.

30 milyon dolar değerlemeye ulaşan şirketin CEO’su Kate Unsworth, “Teknoloji, her insan için verilerini kullanarak farklı ve hedefli sağlık çözümleri sunabilir” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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