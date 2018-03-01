Teknoloji şirketleri Türkiye’den göç ediyor!
Bir dönem Türkiye’yi bölge üssü yapan küresel teknoloji şirketleri şimdi ise yavaş yavaş göç ediyor.
Hızlı veri transferi gibi teknik nedenlerin yanında ülkemize özgü kırılganlıklar yüzünden son bir yılda sekiz şirket Türkiye ofisini kapattı veya küçülttü.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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