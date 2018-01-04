Türkiye’nin CEO’ları ne kadar dijital?
CEO’ların ne kadar dijital olduğunu araştırdığımız ‘Dijital Olgunluk’ anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Ankete göre, CEO’lar en çok akıllı telefon kullanıyor.
En fazla kullanılan uygulama Whatsapp olurken, akıllı asistan çözümlerinin kullanım oranı da yüksek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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