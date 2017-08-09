Türkiye’yi Piri ile gezin!
Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına altık!
Artık ihtiyacımız olan her türlü bilgiyi cep telefonlarımızdan öğrenebiliyoruz. Her an yanımızda olan cep telefonları sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmıyor. Yeri geliyor cebimizden alışveriş yapıyoruz, yeri geliyor bankacılık işlemlerimizi, kredi başvurularımızı cep telefonlarımız ile hızlı ve pratik bir şekilde yapıyoruz. Hatta onları bir ödeme aracı olarak kullanıyoruz.
Bu videomuzda sizlerle, İş Bankası’nın desteğiyle geliştirilen ve cep telefonumuzu bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına alacağız. Kısaca söylemek gerekirse, Piri Sesli Yürüyüş Turu Uygulaması, cebinizdeki tur rehberiniz.
İş Bankası, ülkemizin kültürel varlıklarının hikâyeleri ile birlikte tanıtılarak kalıcı olmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemiş. Bu amaçla oldukça inovatif bir çözüm olan teknoloji girişimi Piri’ye destek vererek örnek bir stratejik ortaklığa imza atmış. Piri, şehrin hikâyelerini en iyi rehberlerin anlatımıyla dinleyerek gezmenizi sağlıyor. Android ve iOS platformları için geliştirilen Piri’de şu an 7 adet İstanbul 5 adet Anadolu ve 4 adet yurtdışı turu bulunuyor. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, Maximum sponsorluğundaki Piri turlarını ücretsiz olarak satın alabiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, Fener-Balat, Boğaz, Karaköy, Tarihi Yarımada, Cihangir-Çukurcuma ve Galata-Beyoğlu’nu kapsayan İstanbul turlarını Türkiye’nin en çok seyahat eden rehberi Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gezebiliyorlar. Edirne, Kars, Kapadokya ve Konya turlarını ise Anadolu bilgesi olarak anılan tarihçi Ali Canip Olgunlu’nun anlatımıyla deneyimleyebiliyor.
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