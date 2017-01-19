Ürun ve servisten önce ‘yerli’ oyuncu olunmalı
Teknoloji start up’larının en büyük hedefi, Silikon Vadisi’nde yer alarak ABD pazarına girmek.
Related & Co, ABD’de yatırım yapmak isteyen böyle şirketlere danışmanlık hizmeti veriyor.
Related & Co kurucu ortağı Atahan Işık, “Teknoloji şirketlerine, ilk süreçte ürün ve servisten önce pazarda ‘yerli’ bir oyuncu olmaya ve doğru iş çevresi dinamikleri kurmaya dikkat etmesini öneriyoruz” diyor.
Atahan Işık ile şirketlerin ABD pazarına girme stratejilerini ve Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte Silikon Vadisi’nde yaşanabilecek değişimi konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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