Veri analizinde ‘fast data’ dönemi
Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan ve hızla artan verilerin anlamlı hale getirilmesi, teknoloji sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu ihtiyaca anlık çözüm bulan ‘fast data’ (hızlı veri) alanına yatırımlar artıyor.
GÖZDE YENİOVA
gyeniova@ekonomist.com.tr
Beklentilere göre, fast data, önümüzdeki beş yılda dünyadaki şirketlerin teknoloji ile öne geçmeleri açısından en önemli yatırım alanı olacak. Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, kurumlar hızla bütün iş yapış süreçlerini dijitale geçirirken veri akışı da o oranda artıyor.
Bu nedende Big Data (Büyük Veri) kavramı, son dönemde teknoloji dünyasının en önemli trendleri arasına girdi. Çünkü tüm bu artan bilgi akışının analiz edilip anlamlı hale getirilerek iş süreçlerinde kullanılması, kurum-ları bir adım öteye taşıyor.
Kurumlar, müşterileri, malzeme tedarikçileri, şirket içerisindeki her türlü işlem ve ürünleri ile ilgili veri topluyor. Bir tüketicinin günlük yaşamında internette yaptığı işlemlerin yarattığı verilerin tümü saklanıyor. Sağlık kuruluşları, hastalarına yönelik bireysel ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sağlayabilmek için veri depoluyor.
Bankalar, müşterileri ile ilgili sakladıkları bilgiler aracılığı ile kullanıcılarına özel hizmet sağlayan şubeler haline geliyor. İşte tüm bu bilgilerin anlık analiz edilip müşterilere hizmet olarak sunulması trendi, şimdi ‘Fast Data’ (Hızlı Veri) kavramının gündeme gelmesine neden oldu.
YATIRIMLAR ARTACAK
Fast data, saniyeler içinde çok yüksek hızla gelen veriyi alıp işliyor ve bundan gelen bilgilerle şirketler için strateji oluşturmaya yarıyor. Kişilere bağlanmış cihazların hızla artması, sensör teknolojilerindeki gelişmeler ve internet kullanımının hızlı artışıyla, fast data yatırımlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
Araştırma şirketi Gartner’a göre, fast data teknolojileri önümüzdeki beş yılda dünyadaki şirketlerin teknoloji ile öne geçmeleri için en önemli yatırım alanı olacak. Bugün itibarı ile bankalar, telekom şirketleri, kablo televizyon operatörleri, büyük perakende ve otel zincirleri gibi şirketler yatırım yapmaya başladı. Buna ek olarak nesnelerin interneti (IoT), dijitalleşmenin artması gibi trendler sonucunda birçok yeni sektör ve şirketin, hedef müşterileri için fast data alanına yatırım yapması bekleniyor.
ANLIK AKSİYON ALINMALI
Oracle ECEMEA Bölgesi Bulut Hizmetleri Satış Danışmanlığı Müdürü Emrah Uysal, “Çünkü artık bir olayı olduktan saatler ya da günler sonra öğrenip aksiyon almak yeterli olmuyor” diyor. Uysal, fast data’nın önemini şöyle anlatıyor: “Bir üretim tesisinde, üretim sensörlerinden toplanan veriyi anlık işleyerek bozulmalara karşı anında önlem alarak operasyonun devamlılığını sağlamak; bir enerji şirketinde akıllı sayaçlar, verinin anlık analiz ihtiyacı; telekomda detaylı çağrı verileri, şebekeden gelen verinin incelenmesi gibi konular eskiden olduğundan çok daha önemli bir konumda.”
Şirketlerin iş süreçlerinde bu sistemi kullanmasının yanı sıra pazarlama alanında da fast data öne çıkıyor. Emrah Uysal, eskiden pazarlama birimlerinin, müşteri segmentasyonu, ürün önerisi gibi projeleri milyonlarca müşteri için tasarlarken, fast data’nın artık ‘kitlesel segmentasyon yerine mikrosegmentasyon’, ‘gerçek zamanlı teklifler’ gibi yöntemlerle, müşteri memnuniyeti ve satış kârlılığını hızla artırdığını söylüyor.
VERİMLİLİK SAĞLIYOR
EVAM Kurucu Ortağı Can Alhas da başta finans, telekom, perakende ve e-ticaret sektörleri olmak üzere, şirketlerin müşteri davranışlarını anında aksiyona dönüştürebilecekleri, gerçek zamanlı analiz ve aksiyon ihtiyacı duyduklarını ifade ediyor. Alhas, “Bu tespitlerin anlık kampanyalara ve satış hedefli aksiyonlara dönüştürülmesi de gerekiyor. EVAM olarak, tüm bu ihtiyaçları tek bir platformla karşılayabiliyoruz. Bu sayede şirketler, oluşturdukları senaryolarla pazarlama ve satış hedeflerinin gerçekleşmesinde katkı sağlarken, ope-rasyonel süreçlerinde de yüksek oranda verimlilik yaratıyor” diyor.
Microsoft Türkiye Bulut ve İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utku Ergünç, şirketlerin şimdiye dek özellikle tarihsel ve kümülatif veriden değer yaratma odaklı çözümler ürettiklerini ve kullandıklarını söylüyor. Ergünç, “Ancak, internet, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar gibi hayatımızı hızlandıran ve anlık davranışların ekonomiye şekil verdiği bir dünyada, o anda üretilen veriyi değerlendirmek ve bundan ekonomik fayda yaratmak önemli hale geldi” diyor.
MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜM
Mesela e-ticaret sitenizde dolaşan ve farklı ürünlere tıklayan müşteriye o anda, o alışverişin bağlamından yola çıkarak yönlendirme yapmak, bankacılık operasyonunda gerçekleşen dolandırıcılığı olduğu anda tespit edip önlemek, fast data çözümleri arasında yer alıyor.
Smartcon & Analytics Center Kurucu Ortak Emre Yayıcı, “Fast data, sosyal medya etkileşimleri, dijital kanal kullanım alışkanlıkları, lokasyon bilgileri gibi birçok dağınık veriningerçek zamanlı analiz edilmesiyle müşterilerin daha iyi anlaşılmasına ve kişiselleştirilmiş önerilerin en doğru zamanda yapılabilmesine olanak sağlıyor” diyor.
Fast data kullanan şirketlerden olan Hopi, böylelikle kullanıcılarını alışverişteyken tanıdığını, nelerle ilgilendiklerini anladığını ve bu sayede kullanıcılarına ilgilenebilecekleri yeni teklifleri anında sunduğunu söylüyor. Hopi yetkilileri, “Hopi olarak bu sayede, lokasyon bazlı pazarlamayı, mağaza içerisindeki reyonlar ve kasa önü hassasiyeti ile kullanabiliyoruz. Kullanıcımız Hopi üyesi mağazayı ziyaret ettiğinde, önceki alışverişleri ve tercihlerine göre anında doğru teklifi sunabiliyoruz” diyor.
MEHMET ABACI / ANADOLU SİGORTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARD.
“Hızlı analizle yeni ürünler geliştiriyoruz”
“Bizim gibi elementer sigortacılık yapan bir şirket için, veriler üzerinden analitik analizlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi çok önemli. Tarife yönetiminden pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına kadar birçok konuda analitik analiz yeteneklerimizi kullanıyoruz. Muhasebe, ödeme, tahsilat ve hasar süreçlerimizi baştan sona yeniledik.
İnternet şubemizi, mobil sigortam cepte uygulamamızı yeniledik ve birçok yeni fonksiyon ekledik. Acentelerimiz için ofisim cepte mobil uygulamasını geliştirdik. Tüm bunları yaparken birden fazla sisteme entegre olarak çalıştırmamız gerekliydi. Bu sistemler üzerinde gerçekleşen karmaşık olayların takip edilmesinde ve müşterilerimize çapraz satışların yapılabilmesinde bizim için çok uygun bir araç oldu”
GAMZE AYDIN / TERADATA GENEL MÜDÜRÜ
“Anlık sorun çözüp müşteri memnuniyeti sağlanabilir”
“Şirketler fast data ile belirli ölçülerde iş modellerini gerçek zamanlı uygulayabilme yeteneklerini kazanıyor.Veriyi gerçek zamanlı işleyip anlık kararlar alarak şirketlerin anlık sorun çözme ve anlık müşteri memnuniyetini sağlayabileceklerini ve bunun da müşteri bağlılığını
artıracağını düşünüyoruz. Örnegin, şirketler marka ve ürünlerin sosyal medyadaki olumlu olumsuz etkilerini gerçek zamanlı kontrol edebilir ve anında cevap verilebilir. Lojistik şirketleri gerçek zamanlı trafik bilgisini analiz ederek dağıtım optimizasyonu yapabilir. Telekom şirketleri network altyapısını gerçek zamanlı takip ederek müşteriyi etkileyecek olumsuzluklara anında müdahale edebilir. Perakende şirketleri mağazasını ziyaret eden, akıllı telefon kullanan müşterilerine gerçek zamanlı kişiye özel kampanya sunabilir!’