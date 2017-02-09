Yaşamı kolaylaştıran en yeni teknolojiler
Farklı teknoloji üreticileri, 2017’de piyasaya çıkacak yeni cihazların duyurularını yapmaya başladı.
Bu yeni ürünlerde günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojiler dikkat çekiyor.
Deniz suyuyla çalışan lamba, kaybolan eşyalarınızı bulan cihaz, kampçılara özel portatif ocak gibi farklı ürünleri inceledik.
Piyasaya çıkması yakın sekiz farklı ürünü ve özelliklerini haberimizde okuyabilirsiniz.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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