Yeni nesil finansmanla global yatırım çekilecek
Hükümet geçen ay Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklamıştı. YEP’de, büyüme ve istihdam başlığı altında, dijital dönüşümün teşvik edilmesi, yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO (Initial Public Offering-Halka Arz) alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi yeni nesil finansman yöntemleri de yer aldı.
Kitle fonlaması ve ICO gibi konularda düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte bu sistemde yeni gelişmelerin olması bekleniyor.
Yeni nesil finansman yöntemlerinin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalarla bu ekosistemin büyütülmesi hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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