Yeni ürünlerde ‘elektrik’ etkisi

Ağustos 31, 2017 0 Yorum 30 Okunma
Yeni ürünlerde ‘elektrik’ etkisi

Son dönemde artan elektrikli araçlar yeni teknolojilerin de piyasaya çıkmasını sağlıyor.

Elektrikli bisikletler, elektrikli araç şarj cihazları ve araçlara özel ekipmanlar yakın zamanda göze çarpan teknolojiler arasında.

Bunların dışında ev için güvenlik kameraları, oyun yayınına özel kamera ve akıllı telefonlara özel tasarım kılıflar da piyasaya yeni sunulan cihazlar arasında bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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