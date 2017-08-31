Yeni ürünlerde ‘elektrik’ etkisi
Son dönemde artan elektrikli araçlar yeni teknolojilerin de piyasaya çıkmasını sağlıyor.
Elektrikli bisikletler, elektrikli araç şarj cihazları ve araçlara özel ekipmanlar yakın zamanda göze çarpan teknolojiler arasında.
Bunların dışında ev için güvenlik kameraları, oyun yayınına özel kamera ve akıllı telefonlara özel tasarım kılıflar da piyasaya yeni sunulan cihazlar arasında bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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