Yıldız Teknopark’tan girişimciye fon geliyor

Haziran 1, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Yıldız Teknopark’tan girişimciye fon geliyor

Büyük payın Yıldız Teknopark’a ait olduğu konsorsiyum, 5 milyon dolarlık bütçeyle ABD’de ofis açtı.

Burada 15 girişimin şirket kurması ve 30’unun da yatırım desteği alması hedefleniyor.

Böylece Yıldız Teknopark’ın halen 50 milyon dolar olan ihracatının yüzde 10 artırılması planlanıyor. Yıldız Teknopark, önümüzdeki yıl girişimleri Türkiye’de ve yurtdışında fonlamaya da başlayacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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