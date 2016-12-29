Artık takipçi değil trend yapıcı olmalıyız
Tekstil, Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na göre, tekstil sektörünün artık takipçi değil trend yapıcı olması gerekiyor.
KonukoğLu, “Özellikle markalaşma sürecinde sektör, kalite vurgusu ile yerli üretimi yani ‘made in Turkey’ vurgusunu birlikte ön plana çıkarmalı.
İtalya benzeri moda ve markayı yüksek kalitede ürettiği algısını yaymalı” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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