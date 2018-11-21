Bursalı tekstilciler Amerika’yı hedefliyor
Tekstil sektörünün ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olan Pınar Taşdelen Engin, Bursa’da 9,8 dolara ulaşan kilogram başına tekstil ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini söylüyor.
Engin, Amerika’ya yönelik ihracatta atılım yapmayı hedeflediklerini de belirtiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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