‘Cottonbox’ markasıyla dünyada büyüyecek

Nisan 24, 2018 0 Yorum 273 Okunma
‘Cottonbox’ markasıyla dünyada büyüyecek

Yaklaşık 40 yıl önce Denizli’de kurulan Sümaş Tekstil, fason üretimi bırakıp markalaşma yoluna gitti.

‘Cottonbox’ markasıyla 32 ülkeye ihracat yapan ve halen altı ülkede 25 mağazası bulunan şirket, orta vadede yurtdışında 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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