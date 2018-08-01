Dünya devleri için üretim yaparak büyüyor

Ağustos 1, 2018 0 Yorum 80 Okunma
Dünya devleri için üretim yaparak büyüyor

İzmirli Üniteks, H&M, Inditex, C&A gibi dünya devlerinin Türkiye’deki en büyük üreticilerinden biri.

Dünya markaları için sadece üretim değil tasarım da yapıyor.

2017’de 150 milyon dolar ihracat yapan şirket, bu yıl yüzde 25 ihracat artışı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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