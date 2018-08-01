Dünya devleri için üretim yaparak büyüyor
İzmirli Üniteks, H&M, Inditex, C&A gibi dünya devlerinin Türkiye’deki en büyük üreticilerinden biri.
Dünya markaları için sadece üretim değil tasarım da yapıyor.
2017’de 150 milyon dolar ihracat yapan şirket, bu yıl yüzde 25 ihracat artışı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Beyaz eşya sektöründe daralma nasıl durur?
Sonraki haber 5 yılda 200 milyon TL yatırım yapacağız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?