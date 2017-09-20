Dünya markalarına denim ihraç ediyor
Levis, Dockers, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti ve Uniqlo gibi devlerin denim tedarikçisi olan Taypa Teksil, Mısır’ın ardından Cezayir’de de yatırım yapacak.
800 milyon dolarlık yatırımın ilk etabı 2019’da devreye alınacak.
Şirket 2018 yılında Balkanlar’da da bir tesis kuracak. Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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