Dünyada tanıtım atağına geçecek
2017’yi 10 milyar dolarlık ihracatla kapatan tekstil sektörü, 2018’de yüzde 10-15 büyümeye kilitlenmiş durumda.
Yerli üretimi teşvik için iplik ithalatına ek vergi talep eden tekstilciler, Türk tekstilini dünyaya tanıtacak reklam kampanyaları yapacak.
Sektörlerin başında gelen tekstil sektörü, 2017’de gerek kapasite kullanım oranlarında gerekse ihracatta önemli başarılara imza attı. Yılı 10 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, 2018’de ise yüzde 10-15 büyüme hedefine kilitlenmiş durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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