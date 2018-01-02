Dünyada tanıtım atağına geçecek

Ocak 2, 2018 0 Yorum 51 Okunma
Dünyada tanıtım atağına geçecek

2017’yi 10 milyar dolarlık ihracatla kapatan tekstil sektörü, 2018’de yüzde 10-15 büyümeye kilitlenmiş durumda.

Yerli üretimi teşvik için iplik ithalatına ek vergi talep eden tekstilciler, Türk tekstilini dünyaya tanıtacak reklam kampanyaları yapacak.

Sektörlerin başında gelen tekstil sektörü, 2017’de gerek kapasite kullanım oranlarında gerekse ihracatta önemli başarılara imza attı. Yılı 10 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, 2018’de ise yüzde 10-15 büyüme hedefine kilitlenmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap