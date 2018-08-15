Giyim perakendecileri mayo pazarına da girdi
Türkiye’de giyim grubu içinde son yıllarda en hızlı büyüyen kategorilerden biri de plaj giysileri yani mayo ve bikiniler oldu.
318 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan mayo pazarı, giyim perakendecilerini de bu alana yönelik kreasyonlar geliştirmeye itiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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