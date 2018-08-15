Giyim perakendecileri mayo pazarına da girdi

Ağustos 15, 2018 0 Yorum 131 Okunma
Giyim perakendecileri mayo pazarına da girdi

Türkiye’de giyim grubu içinde son yıllarda en hızlı büyüyen kategorilerden biri de plaj giysileri yani mayo ve bikiniler oldu.

318 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan mayo pazarı, giyim perakendecilerini de bu alana yönelik kreasyonlar geliştirmeye itiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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