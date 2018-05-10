Giyimciler yurtdışında e-ticaret atağına kalktı
Son yıllarda dünyaya açılan hazır giyimciler, yurtdışında büyümeyi hızlandırmak için e-ticarete odaklandı.
LC Waikiki, yıl sonuna kadar 38 ülkede e-ticaret sitesi kuracak. Ramsey, Miss Poem, Adil Işık Group ve Avva da bu yönde adım atmaya hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İstihdamdaki bariyerleri kaldırıyor
Sonraki haber Ramazan aylarının en gözde hisseleri
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?