Giyimciler yurtdışında e-ticaret atağına kalktı

Mayıs 10, 2018 0 Yorum 52 Okunma
Giyimciler yurtdışında e-ticaret atağına kalktı

Son yıllarda dünyaya açılan hazır giyimciler, yurtdışında büyümeyi hızlandırmak için e-ticarete odaklandı.

LC Waikiki, yıl sonuna kadar 38 ülkede e-ticaret sitesi kuracak. Ramsey, Miss Poem, Adil Işık Group ve Avva da bu yönde adım atmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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