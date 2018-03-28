Hazır giyimciler rotayı Balkan ülkelerine çevirdi

Mart 28, 2018 0 Yorum 101 Okunma
Hazır giyimciler rotayı Balkan ülkelerine çevirdi

Son dönemde yurtdışı atılımıyla dikkat çeken hazır giyim markaları, rotayı Balkan ülkelerine kırdı.

Avrupa’ya açılmak için Balkan ülkelerini bir kapı olarak gören Koton, LC Waikiki, Kiğılı, Avva, Sarar gibi markalar bu ülkelerde mağazalaşmaya başladı.

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında mağazalar açarak büyüyen hazır giyim şirketlerinin yeni hedef pazarı Balkan ülkeleri oldu.

Türkiye’nin büyük hazır giyim şirketleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Kosova ve Karadağ’ı kapsayan Balkan coğrafyasında büyümek için harekete geçti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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