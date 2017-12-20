Mikrofilament üretimiyle büyümeyi hızlandıracak

Aralık 20, 2017 0 Yorum 28 Okunma
Mikrofilament üretimiyle büyümeyi hızlandıracak

Mogul, otomotivden temizlik sektörüne kadar pek çok alana yönelik kumaş üretiyor.

Lüleburgaz’da yaptığı 75 milyon dolarlık yatırımla mikrofilament üretimine giren şirket, hybrid teknolojiye dayalı yenilikçi kumaşlarıyla büyümeyi hızlandırmayı planlıyor.

Bu alanda dünyada ikinci üretici olan kuruluş, bu yıl 121 milyon dolar olması beklenen cirosunu dört yılda 200 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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