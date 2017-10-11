Roqa’yı yurtdışında büyütmeye odaklandı

Ekim 11, 2017 0 Yorum 107 Okunma
Roqa’yı yurtdışında büyütmeye odaklandı

Yurtiçinde altı, yurtdışında iki üretim tesis bulunan TYH Tekstil, Gant’tan COS’a kadar birçok dünya devine üretim yapıyor.

Bunun yanında kendi kadın giyim markası Roqa’yı da yurtdışında büyütüyor.

Yüzde 100 ihracata yönelik çalıştıklarını belirten TYH Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kaya, “Geçen yıl 100 milyon dolar olan ciromuzu bu yıl 130 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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