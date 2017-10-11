Roqa’yı yurtdışında büyütmeye odaklandı
Yurtiçinde altı, yurtdışında iki üretim tesis bulunan TYH Tekstil, Gant’tan COS’a kadar birçok dünya devine üretim yapıyor.
Bunun yanında kendi kadın giyim markası Roqa’yı da yurtdışında büyütüyor.
Yüzde 100 ihracata yönelik çalıştıklarını belirten TYH Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kaya, “Geçen yıl 100 milyon dolar olan ciromuzu bu yıl 130 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Perakende sektöründe ciroya göre kira modeli
Sonraki haber Dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?