Tekstilciler fasondan tasarıma geçiş yaptı

Ekim 26, 2017 0 Yorum 53 Okunma
Tekstilciler fasondan tasarıma geçiş yaptı

Tekstil ve hazır giyim sektöründe oyunun kuralları değişti.

Artık dünya devleri Türk tekstil ve hazır giyimcilerinden fason üretim değil kendileri için tasarım yapmalarını talep ediyor.

Bu da sektördeki şirketleri AR-GE ve tasarım merkezi kurmaya yönlendiriyor. Ekim 2017 itibariyle Türkiye’de 94 tasarım merkezi var

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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