Tekstilciler fasondan tasarıma geçiş yaptı
Tekstil ve hazır giyim sektöründe oyunun kuralları değişti.
Artık dünya devleri Türk tekstil ve hazır giyimcilerinden fason üretim değil kendileri için tasarım yapmalarını talep ediyor.
Bu da sektördeki şirketleri AR-GE ve tasarım merkezi kurmaya yönlendiriyor. Ekim 2017 itibariyle Türkiye’de 94 tasarım merkezi var
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında
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