Yeni yatırımlarla yükselişe geçecek
Pamuklu iplik, örme ve boyalı kumaş üretimi gerçekleştiren Kahramanmaraşlı Arıkan Mensucat, yeni yatırımlarla cirosunu artırmaya odaklandı.
Şirket, kısa vadede boya, rotasyon, dijital baskı ve örgü yatırımlarına başlayacak.
Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Osman Arıkan, “Yeni yatırımlarımızla geçen yıl 250 milyon TL olan ciromuzu bu yıl 400 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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