Yıllık yüzde 25-30 büyüyoruz
- 2017 Haziran’da yüzde 55’i halka arz edilen hisselerimiz, bugüne kadar yüzde 30’un üzerinde getiri sağladı. Halka arzda üç kat kadar fazla talep gelmişti. Yurtdışı yatırımcı toplantılarına katılıyoruz. Şirketimize ilginin devam ettiğini görüyoruz.
- Mavi Giyim’in 2016’daki toplam cirosu 1,3 milyar TL oldu. Altı aylık bilançomuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 829 milyon TL ciroya ve yüzde 96 artışla 36 milyon TL net kâra ulaştık.
- Geçen yılın zorlu koşulları nedeniyle bu yıl büyümemiz hedeflerimizin üzerinde seyrediyor. Mavi olarak yıllık yüzde 25-30 gibi büyüme projeksiyonumuz var.
- FVÖAK marjımız yüzde 13,5 seviyelerinde. Burada da hedefimiz, bu oranı kademeli olarak yüzde 15 seviyelerine kadar çıkarmayı başarmak. Bunda dijital kanallardaki iş hacmi artışının önemli katkısının olacağını düşünüyoruz.
- Mavi Giyim olarak iş hacmimizin yüzde 80’i yurtiçinden, yüzde 20’si ise yurtdışından geliyor. Özellikle yeni girdiğimiz Rusya pazarından umutluyuz. Ancak iş hacmimiz içinde iç piyasanın ağırlığı korunmaya devam edecek.
Cüneyt Yavuz/Mavi CEO’su
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